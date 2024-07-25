В правительстве исключили запрет экспорта дизеля из России

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России. Его слова передает РИА Новости.

«Мы не собираемся запрещать поставки дизеля, поскольку у нас большое производство и сейчас ситуация очень стабильная», — сказал он.

Новак добавил, что об отдельном запрете по зимнему дизельному топливу говорить еще рано.

Кроме этого Новак выразил уверенность, что принимаемых сейчас мер для стабилизации ситуации с бензином Аи-95 будет достаточно. Он пояснил, что для этого с 1 августа будет восстановлен запрет на экспорт бензина из России.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что российское правительство в случае резкого повышения цен на дизельное топливо может запретить его экспорт.

Ранее цена бензина Аи-95 обновила рекорд 2024 года.