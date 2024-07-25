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Россиянам объяснили, как банки будут блокировать переводы на два дня

Глава АРБ Тосунян: банки свяжутся с клиентом перед блокировкой перевода

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Depositphotos

Российские банки должны будут связаться с клиентом и убедиться в добровольности перевода денег перед блокировкой перевода на два дня, при этом деньги останутся на счету пользователя. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

По его словам, если клиент не будет реагировать на сообщение кредитной организации в течение двух дней, операцию прервут. Однако если перевод был добровольным, в этом случае пользователь может столкнуться с неприятными последствиями.

«Например, когда он должен был в конкретный срок отправить деньги, но банк по тем или иным причинам посчитал операцию мошеннической. Поэтому единственное решение — оперативно реагировать на сообщения», — сказал Тосунян.

Накануне сообщалось, что российские банки с 25 июля будут обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. Уточняется, что перевод будет приостанавливаться, даже если клиент настаивает на нем или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода охлаждения.

Ранее россиянам рассказали, какие переводы банки могут блокировать на два дня.

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