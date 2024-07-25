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Россияне разлюбили клининг

Почта Банк: спрос на услуги клининга среди россиян упал на 18%

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Depositphotos

Средний чек за услугу клининга в России с начала года вырос на 8% и составил 2977 рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования Почта Банка, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

При этом спрос на клининг за период упал на 18%, а траты сократились на 57%. По оценке экспертов, это связано с отказом населения от некоторых опций уборки из-за роста их стоимости.

Между тем россияне стали больше тратить на химчистки. Объем расходов и число платежей увеличились на 57%, а средний чек — на 6%, до 968 рублей. Население стало относится к одежде более бережно, люди стараются экономить на покупке новых вещей, пояснили в Почта Банке.

В целом траты россиян на бытовые услуги с начала года сократились на 5%. При этом средний чек, наоборот, вырос на 5% и достиг 1171 рубля.

До этого стало известно, сколько российские туристы тратят на сувениры и развлечения за границей. Каждый третий готов выделить на эти цели от 10 до 30 тыс. рублей.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании зарубежных сладостей.

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