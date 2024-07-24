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Ивлеева заплатила по долгам

ИА Regnum: Анастасия Ивлеева полностью погасила долги перед ФССП

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Global Look Press

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева полностью погасила долги перед Федеральной службой судебных приставов (ФССП) в размере 20,9 млн рублей. Об этом ИА Regnum рассказали источники.

«33-летняя налогоплательщица погасила основной долг в размере 11 300 000 рублей после того, как на ее имущество был наложен арест. Кроме того, еще один долг в размере 9 650 000 рублей так же был погашен до передачи исполнительных документов в ФССП», — сообщает издание.

О многомиллионных долгах бывшей ведущей «Орла и решки» стало известно еще в конце мая. Тогда Telegram-канал Baza отмечал, что общая сумма долга знаменитости составляет 11 217 613 рублей. На тот момент ей были предъявлены уже два штрафа за неуплату налоговых отчислений.

В апреле 2024 года сообщалось, что Ивлеева заработала более 93 млн рублей на бизнесе по продаже чипсов и энергетиков. Выручка ООО «Коленки пчелы», 45% акций которой принадлежит Насте Ивлеевой, за 2023 год составила около 2,8 млрд рублей. А чистая прибыль — 93 млн 324 тысячи рублей, что в 2,5 раза больше, чем за 2022 год.

До этого автомобиль блогера Анастасии Ивлеевой арестовали из-за долгов по налогам.

Ранее сообщалось, что блогер Асхаб Тамаев сел за руль через три дня после лишения прав.

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