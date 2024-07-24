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СК предложил ввести налог для бизнеса, использующего труд мигрантов

СК предложил предусмотреть весомый налог для бизнеса, использующего мигрантов

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МВД РФ по Республике Саха (Якутия)

Следственный комитет России предложил предусмотреть весомый налог для бизнеса, использующего труд мигрантов. Об этом говорится в Telegram-канале Следкома.

«Экономически мотивировать предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотреть весомый налог на использование рабочей силы иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Также СК предлагает возложить на работодателей обязанность по обеспечению трудовых мигрантов жильем и компенсировать им транспортные расходы.

19 июля сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики. В частности, СК предлагает жестче подходить к вопросу лишения гражданства для натурализованных граждан — предлагается добавить к возможности лишения гражданства РФ за факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

До этого Следственный комитет РФ сообщил, что число экстремистских преступлений в России, совершенных иностранными гражданами, выросло на 55% за первое полугодие 2024 года.

Ранее МВД России сообщало, сколько нелегальных мигрантов выслали из страны в 2024 году.

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