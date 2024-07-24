Бакальчук ответила на претензии мужа

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что у нее и детей все хорошо, а ее супруг вводит людей в заблуждение. Ее слова приводит РБК.

Она выразила сожаление, что семейные передряги стали предметом общественного обсуждения и отметила, что оставит при себе подробности бракоразводного процесса.

«Я не понимаю, для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей», — заявила она.

Кроме того, она опровергла сообщения о том, что у ее компании ухудшились показатели.

23 июля сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову, что маркетплейс подвергся «наглому рейдерскому захвату» после объединения с оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Кадыров пояснил, что за этим стоят братья Леван и Роберт Мирзояны, а также несколько «известных кавказцев», которых он назвал «чертями». Глава Чечни поручил разобраться в этом деле депутату Госдумы Адаму Делимханову. Соосновательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла сообщение о «рейдерском захвате», а ситуацию с изменением структуры компании объяснила последствиями развода с мужем.

Ранее в Кремле прокомментировали сделку Wildberries и Russ Outdoor.