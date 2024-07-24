Энергетическую отрасль назвали драйвером развития отношений России и Китая

В структуре российского экспорта в Китай на энергетику приходится более 70%, написал в своей колонке в газете «Известия» политолог Леонид Крутаков, комментируя прошедший в Москве VI Российско-Китайский энергетический бизнес-форум.

«Энергетическая отрасль является локомотивом развития российско-китайских отношений, или драйвером, как стало модно сейчас говорить. Факт лидерства энергетического сектора России в выстраивании взаимовыгодных отношений с Китаем доказывает гибкость и способность отрасли оперативно реагировать на резкие изменения рыночных условий», — заявил политолог.

Крутаков отметил, что приветственная речь на форуме главы «Роснефти» Игоря Сечина отличалась предельной информативностью.

«Сечин отметил, что российско-китайское сотрудничество в области поставок нефти не имеет аналогов на пространстве Евразии. За прошлый год Россия экспортировала в Китай 107 млн т нефти, 34 млрд куб. м природного газа и более 100 млн т угля», — сказал политолог.

«Рост ВВП России в первом квартале 2024 года составил 5,4%, а индекс промышленного производства вырос на 5,6%. Безусловно, перестройка логистических маршрутов на рынки АТР и стабильный нефтяной экспорт сыграли одну из ключевых ролей в обеспечении устойчивости российской экономики», — сказал политолог.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, Россия и Китай стремятся найти новые возможности для сотрудничества.

Андрианов отметил, что Россия сегодня выступает гарантом энергобезопасности Китая. Он напомнил, что в своем выступлении Сечин назвал Китай крупнейшим покупателем российской нефти. Так, с января 2022 года по июнь 2024 года экономический эффект для Китая от импорта российской нефти по сравнению с закупками от ближневосточных поставщиков составляет от 14 до 18 миллиардов долларов, отметил глава «Роснефти».

«Китай за последние несколько лет превратился из импортера в экспортера капитала. Так, в прошлом году анонсированные властями КНР прямые инвестиции в новые проекты за рубежом превысили $160 млрд», — сказал Андрианов.

Он добавил, что России и Китаю связывает друг с другом взаимовыгодное партнерство.

«Китайские эксперты отмечают, что для инвесторов из Поднебесной важны стабильная политическая ситуация и благоприятный налоговый режим – и оба эти условия в России соблюдаются», — отметил Андрианов.

Напомним, в Москве 23 июля прошел VI Российско-Китайский энергетический бизнес-форум (РКЭБФ).