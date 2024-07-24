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Эксперт оценила, как развод владельцев Wildberries повлияет на бизнес

Гендиректор КРОС Мовсесян: развод владельцев не повлияет на бизнес Wildberries

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Развод владельцев Wildberries не повлияет на бизнес. Компания достаточно крупная и устойчивая, чтобы продолжить работу в прежнем режиме, заявила «Газете.Ru» генеральный директор КРОС Екатерина Мовсесян.

«Нужно понимать, что мы не знаем всех деталей и истинных причин конфликта, поэтому не можем оценить 100% возможных последствий для компании. В любом случае сам по себе развод не влияет на бизнес, особенно, если он такой крупный», — подчеркнула эксперт.

К изменениям может привести смена собственников, отметила Мовсесян. Это уже повлечет за собой риски смены менеджмента и стратегии компании. В таком случае последствия будут носить долгосрочный характер, заключила она.

Накануне основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о начале бракоразводного процесса с мужем. По словам Владислава Бакальчука, брачного договора у них с супругой не было. Это означает, что при разводе он сможет получить половину акций компании.

Ранее эксперт рассказал, как раздел Wildberries повлияет на продавцов.

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