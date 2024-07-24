Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд в Тамбове обратил в доход государства активы водочного магната

Суд в Тамбове по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства активы Шефлера

close
100%
РИА Новости

Тамбовский районный суд обратил в доход государства активы бизнесмена Юрия Шефлера по иску Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов области.

Отмечается, что Тамбовский районный суд удовлетворил административное исковое заявление заместителя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова к Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям. Подчеркивается, что он обратил в доход РФ активы Юрия Шефлера на российской территории.

До этого сообщалось, что Генпрокуратура России обратилась в суд с требованием признать владельца бренда водки «Столичная» Шефлера и его компании экстремистским сообществом, а также изъять активы предпринимателя на территории России. Основанием для иска стало предполагаемое финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) компаниями Шефлера. Также сообщалось, что Тамбовский районный суд по иску Генпрокуратуры России наложил арест на спиртовой завод «Амбер Талвис» Шефлера.

Ранее в Курске национализировали активы украинского алкогольного магната.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами