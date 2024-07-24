Суд в Тамбове обратил в доход государства активы водочного магната

Тамбовский районный суд обратил в доход государства активы бизнесмена Юрия Шефлера по иску Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов области.

Отмечается, что Тамбовский районный суд удовлетворил административное исковое заявление заместителя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова к Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям. Подчеркивается, что он обратил в доход РФ активы Юрия Шефлера на российской территории.

До этого сообщалось, что Генпрокуратура России обратилась в суд с требованием признать владельца бренда водки «Столичная» Шефлера и его компании экстремистским сообществом, а также изъять активы предпринимателя на территории России. Основанием для иска стало предполагаемое финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) компаниями Шефлера. Также сообщалось, что Тамбовский районный суд по иску Генпрокуратуры России наложил арест на спиртовой завод «Амбер Талвис» Шефлера.

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