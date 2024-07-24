Адвокат рассказала о возможности Блиновской освободиться от уголовного дела

«Королеву марафонов», блогера Елену Блиновскую могут отпустить из СИЗО и закрыть уголовное дело после уплаты всей суммы, которую Блиновская задолжала налоговой. Об этом ТАСС заявила адвокат обвиняемой Наталия Сальникова.

«Закон говорит о том, что совершивший впервые преступление и полностью погасивший ущерб имеет право ходатайствовать о прекращении уголовного преследования по обвинению в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ)», — заявила Сальникова.

В среду, 24 июля, Мосгорсуд на месяц продлил арест «королеве марафонов».

До этого адвокат Блиновской Булат Солтаханов заявил, что срок давности по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, вменяемой в вину блогеру, истек.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов на особо крупную сумму, а именно 918 млн рублей. Позднее «королеве марафонов» также предъявили обвинение по двум случаям незаконного оборота денег. В результате блогера отправили в СИЗО. По решению суда ее арест продлится до 26 июля.

Подробнее о том, кто такая и чем знаменита Елена Блиновская, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мужа Блиновской перевели из штурмового подразделения.