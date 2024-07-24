Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о скором подорожании Oreo, Milka и других зарубежных сладостей

Mash: цены на Oreo, Milka и другие зарубежные сладости вырастут до 30%

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Популярные у россиян Nutella, Oreo, Milka, Ritter Sport и другие зарубежные сладости к концу лета подорожают на 20-30%, сообщает Telegram-канал Mash.

Иностранные дистрибьютеры сладостей предупредили своих российских партнеров об изменении отпускной стоимости товаров на 10-15% с 15 августа. Причиной стало повышение правительством РФ ввозных пошлин на шоколадные, мучные и сахаристые кондитерские изделия до 50%.

Повышение затронет только сладости, ввозимые в Россию из недружественных стран. В их числе — США, Германия, Швейцария, Испания, Япония, Южная Корея и другие.

До этого стало известно, какие сладости россияне заказывают за границей. Любимыми товарами оказались шоколадные яйца Kinder JOY и марципановые пралине Niederegger. Их доли от общего количества покупок в категории «сладости» на площадке CDEK.Shopping составили 14,8% и 9,3% соответственно.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше тратить на шашлыки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами