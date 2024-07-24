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Цена бензина Аи-95 обновила рекорд 2024 года

Биржевая цена бензина АИ-95 впервые с сентября превысила ₽75 тысяч за тонну

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Бензин марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подорожал до 75 296 рублей за тонну (+0,4%). Цена топлива находится на этих уровнях впервые с прошлой осени, свидетельствуют данные торгов.

Исторический рекорд стоимости Аи-95 на СПбМТСБ был зафиксирован 7 сентября 2023 года. Тогда цена топлива достигла 76 876 рублей за тонну.

Между тем бензин марки Аи-92 в среду подешевел на 0,98%, до 56 365 рублей за тонну. Стоимость летнего дизеля упала на 0,12%, до 61 937 рублей за тонну.

Цена мазута за день выросла на 0,58%, до 32 883 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 2,89%, до 29 755 рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных самолетов прибавила 1,15%, до 82 031 рубля за тонну.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что запрет на экспорт бензина, приостановленный на период с июня по июль, будет автоматически возобновлен с 1 августа.

Ранее владельцы заправок попросили правительство дать распоряжение нарастить производство АИ-95.

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