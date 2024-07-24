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Россияне стали брать больше денег в долг через микрозаймы

НБКИ: средний микрозайм в России в июне превысил 10 тысяч рублей

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Средний размер микрозайма в России в июне вырос до 10,08 тыс. рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

За последний год показатель вырос на 9,8%. Для сравнения: в июне 2023-го речь шла о сумме в 9,18 тыс. рублей.

Самые крупные суммы в долг через такие кредиты в прошлом месяце брали жители Москвы — средний размер «займа до зарплаты» в столице составил 11,97 тыс. рублей. Следом идут Санкт-Петербург (10,96 тыс. рублей) и Московская область (10,97 тыс. рублей).

До этого в Банке России предупредили, что россияне с неоплаченными долгами рискуют стать невыездными. Столкнуться с запретом на выезд за рубеж можно, имея задолженность от 10 тыс. рублей по алиментам, кредиту или другим обязательствам. Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется регулярно проверять свою кредитную историю.

Ранее стало известно, когда россияне открывают кредитки.

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