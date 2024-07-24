Эксперт рассказал, как раздел Wildberries повлияет на продавцов

Для партнеров Wildberries, скорее всего, в ближайшее время ничего не поменяется, заявил «Газете.Ru» декан факультета финансов, технологий и менеджмента ИБДА РАНХиГС Андрей Коршунов.

«В среднесрочной перспективе, после решения корпоративного конфликта, возможны изменения в бизнес-модели и отношении с партнерами. Тем не менее все участники заинтересованы в сохранении и наращивании бизнеса и его рентабельности», — отметил эксперт.

Финансовый рынок напрямую конфликт с разделом Wildberries не затронет, поскольку это частная компания, подчеркнул Коршунов.

Накануне сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук сообщил, что WB подвергся «рейдерскому захвату» после объединения с оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Позднее Татьяна Бакальчук лично опровергла эти заявления и рассказала о начале бракоразводного процесса с мужем.

По словам Владислава Бакальчука, брачного договора у них с Татьяной не было. Это означает, что при разводе он сможет получить половину акций компании.

Ранее сообщалось, что общая компания Russ и Wildberries возьмет на себя обязательства маркетплейса.