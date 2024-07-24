Названы самые дорогие пляжные курорты России

Самым дорогим российским пляжным курортом летом 2024 года стал Адлер. Самостоятельные путешественники за сутки отдыха тратили там в среднем 11 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ).

На втором месте оказался Абрау-Дюрсо со средним суточным чеком в размере 8,1 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает Ялта, где средний чек пляжного отдыха за сутки летом составил 7,6 тыс. рублей.

В топ-5 также вошли Геленджик и Сочи. Россияне тратили на этих курортах в среднем 5,9 тыс. рублей в день.

Согласно опросу, в этом году 82% россиян планируют провести отпуск внутри страны. При этом почти половина из них хотят поехать на море. Также в последнее время в России фиксируется рост спроса на отдых в санаториях.

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