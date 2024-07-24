Владислав Бакальчук заявил об отсутствии брачного договора с супругой

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что у них с Татьяной Бакальчук брачного договора не было. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в связи с этим компания, как и все остальное нажитое в браке имущество, при разводе будет делиться поровну.

«Но в первую очередь я хочу сохранить семью и верю в то, что у меня это получится», — добавил мужчина.

23 июля Бакальчук рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову, что маркетплейс подвергся «наглому рейдерскому захвату» после объединения с оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Кадыров пояснил, что за «рейдерским захватом» компании стоят братья Леван и Роберт Мирзояны, а также несколько «известных кавказцев», которых он назвал «чертями». Кадыров отметил, что поручил разобраться в этом деле депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Позднее Татьяна Бакальчук лично заявила о начале бракоразводного процесса с мужем, Владиславом Бакальчуком. В своем видеообращении предпринимательница сказала, что опровергает заявления своего мужа о рейдерском захвате компании. Татьяна заявила, что не является чьей-либо заложницей, а также объяснила мотивацию для объединения с оператором наружной рекламы Russ.

Ранее сообщалось, что общая компания Russ и Wildberries возьмет на себя обязательства маркетплейса.