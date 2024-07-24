Россияне стали больше тратить на шашлыки

Приготовление шашлыка в России за последний год стало дороже на 16%. Сейчас покупка всех необходимых для шашлыков товаров обойдется в среднем в 3381 рубль. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек индекс».

Сильнее всего из шашлычного набора подорожало мясо. Цены на него выросли примерно на 20% по сравнению с прошлым летом, до 855 рублей. Также заметно подскочила стоимость средств для розжига — на 23%, до 347 рублей.

Древесный уголь подорожал до 302 рублей (+12%), мангалы — до 1407 (+10%), шампуры — 470 рублей (+8%).

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

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