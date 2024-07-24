Стало известно, сколько еще блогер Блиновская должна налоговой

Блогер Елена Блиновская сократила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на 83,3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инфлюенсеру осталось выплатить налоговой еще 1 213 406 865 рублей.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов на особо крупную сумму, а именно 918 млн рублей. Позднее «королеве марафонов» также предъявили обвинение по двум случаям незаконного оборота денег. В результате блогера отправили в СИЗО. По решению суда ее арест продлится до 26 июля.

В мае сообщалось, что Блиновская намерена подать заявление о признании себя банкротом.

До этого суд в Москве отказался признать несостоятельной компанию мужа «королевы марафонов» Алексея Блиновского в связи с нехваткой денег на судебные расходы.

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