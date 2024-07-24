Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз обсудит бессрочное замораживание российских активов

FT: послы ЕС проведут встречу по «бессрочной иммобилизации» активов ЦБ России

close
100%
Reuters

Послы 27 стран-членов Европейского союза проведут встречу, чтобы обсудить предложение Европейской комиссии о «бессрочной иммобилизации» активов Центрального банка России. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ.

Встреча состоится 24 июля.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз представил государствам-членам два варианта замораживания активов Центробанка России на более длительный срок. Этот шаг ЕС объясняется стремлением продемонстрировать США гарантию компенсации обещанного Украине кредита в размере $50 млрд на восстановление страны, который планируется финансировать из доходов от замороженных средств российского ЦБ.

22 июля верховный представитель Еврокомиссии по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первый транш из доходов от активов РФ перечислят Европейской комиссии в начале августа.

Ранее в МИД РФ заявили о жестком ответе в случае транша доходов из активов РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами