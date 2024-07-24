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Юрист оценил шансы супруга Бакальчук получить половину акций Wildberries

Юрист Жорин: Владислав Бакальчук при разводе не получит 50% акций Wildberries

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Супруг владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав при разводе не сможет получить половину акций компании, если между ними не был заключен брачный договор. Об этом рассказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин.

По мнению адвоката, супруги могли вести переговоры по вопросу раздела имущества.

«И вероятнее всего, судя по тому, что ее супруг обратился к главе Чечни, супруга не устроили те предложения, которые ему были сделаны в судебном переговорном процессе. Если есть брачный договор, то судьба имущества определена», — предположил Жорин.

Если между супругами не был заключен брачный договор, то Бакальчук точно не сможет забрать 50% компании, так как в большинстве уставов прописаны так называемые антирейдерские пункты, согласно которым в случае раздела имущества одним из акционеров или учредителей второй супруг не имеет права на половину доли или половину акций, он может претендовать лишь на половину стоимости этих акций.

23 июля сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову, что маркетплейс подвергся «наглому рейдерскому захвату» после объединения с оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Кадыров пояснил, что за «рейдерским захватом» компании стоят братья Леван и Роберт Мирзоян, а также несколько «известных кавказцев», которых он назвал «чертями». Кадыров отметил, что поручил разобраться в этом деле депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Позднее Татьяна Бакальчук лично заявила о начале бракоразводного процесса с мужем, Владиславом Бакальчуком. В своем видеообращении предпринимательница сказала, что опровергает заявления своего мужа о рейдерском захвате компании. Татьяна заявила, что не является чьей-либо заложницей, а также объяснила мотивацию для объединения с оператором наружной рекламы Russ.

Ранее сообщалось, что общая компания Russ и Wildberries возьмет на себя обязательства маркетплейса.

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