В России может быть введен досрочный выход на пенсию многодетных отцов-одиночек

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, который предоставляет право на досрочный выход на пенсию многодетным отцам-одиночкам. Об этом сообщает ТАСС.

Предлагается внести изменения в закон «О страховых пенсиях».

По законопроекту, мужчины, являющиеся единственными родителями трех и более детей, смогут выйти на пенсию досрочно в 62, 61 или 55 лет, при условии, что их индивидуальный пенсионный коэффициент составляет не менее 30, а стаж — не менее 15 лет. Также необходимо, чтобы они ухаживали за детьми в течение восьми лет с момента получения статуса единственного родителя, как указано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что аналогичное право уже существует для многодетных матерей-одиночек. В документе говорится, что при определении права на досрочную пенсию не учитываются дети, в отношении которых отец был лишен родительских прав или усыновление отменено.

«Чтобы избежать недобросовестных действий, только те мужчины, которые взяли на себя ответственность за воспитание и уход за детьми, смогут воспользоваться данной государственной поддержкой», — говорится в пояснительной записке.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов заявил, что в России наблюдается неравенство между матерями и отцами-одиночками.

Ранее в РФ решили запретить административный арест для некоторых отцов-одиночек.