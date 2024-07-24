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БРИКС обсуждает инициативу Ирана об объединении платежных систем

МИД: БРИКС обсуждает инициативу Ирана об объединении платежных систем

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Государства БРИКС обсуждают инициативу Ирана о соединении в рамках группы национальных платежных систем. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Дипломат прокомментировал предложение Тегерана соединить платежные системы стран БРИКС по примеру интеграции «Мир» и «Шетаб». По его словам, в настоящее время на рассмотрении находятся различные, в том числе иранские, варианты соединения финансовых рынков участников межгосударственного объединения, перевода расчетов в национальные валюты и внедрения новых механизмов взаимных расчетов.

Замглавы МИД России подчеркнул, что создание независимой и устойчивой к санкционному давлению платежно-расчетной инфраструктуры является важнейшим элементом в деле укрепления финансового суверенитета БРИКС.

До этого сообщалось, что финансовые учреждения Китая и России изучают возможность сотрудничества по платежной системе «Мир».

Ранее Иран предложил объединить платежные системы стран БРИКС.

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