БРИКС обсуждает инициативу Ирана об объединении платежных систем

Государства БРИКС обсуждают инициативу Ирана о соединении в рамках группы национальных платежных систем. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Дипломат прокомментировал предложение Тегерана соединить платежные системы стран БРИКС по примеру интеграции «Мир» и «Шетаб». По его словам, в настоящее время на рассмотрении находятся различные, в том числе иранские, варианты соединения финансовых рынков участников межгосударственного объединения, перевода расчетов в национальные валюты и внедрения новых механизмов взаимных расчетов.

Замглавы МИД России подчеркнул, что создание независимой и устойчивой к санкционному давлению платежно-расчетной инфраструктуры является важнейшим элементом в деле укрепления финансового суверенитета БРИКС.

До этого сообщалось, что финансовые учреждения Китая и России изучают возможность сотрудничества по платежной системе «Мир».

Ранее Иран предложил объединить платежные системы стран БРИКС.