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Сечин заявил о высоком потенциале энергетического сотрудничества России и Китая

Россия обновила Атлас инвестиций энергетического сотрудничества с Китаем

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Global Look Press

В этом году Россия при участии китайских компаний обновила Атлас инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества, сообщил ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин на открытии VI Российско-Китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ).

Глава компании напомнил, что первое издание Атласа сотрудничества было подготовлено в 2021 году на открытии III Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

С тех пор его содержание регулярно обновлялось, уточнил Игорь Сечин.

Он пояснил, что Атлас инвестиций дает глубокое представление об особенностях работы ТЭК двух стран и является практическим руководством по реализации совместных проектов.

Игорь Сечин назвал огромным потенциал энергетического сотрудничества России и Китая.

По его словам, РФ и КНР находятся только в начале пути реализации этого потенциала.

Российско-Китайский энергетический бизнес-форум (РКЭБФ) проводится ежегодно с 2018 года.

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