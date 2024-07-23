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Сечин спрогнозировал рост поставок энергоресурсов в Китай

Игорь Сечин: Россия существенно увеличила нефтяной экспорт в Китай

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Максим Богодвид/РИА Новости

Экономический рост Китая означает увеличение потребности страны в надежном и безопасном энергоснабжении, заявил на открытии VI Российско-Китайского энергетического бизнес-форума ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Глава компании отметил, что продолжающийся экономический рост Китая означает рост потребности в надежном и безопасном энергоснабжении.

«В частности, по оценкам МЭА, потребление жидких углеводородов в Китае увеличится на 9% к 2030 году», — сказал Игорь Сечин.

Он добавил, что российские компании готовы внести свой вклад в вопрос обеспечения энергобезопасности и потребления энергии Китая.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что сотрудничество России и Китая в энергетике предопределено географическим положением двух стран и их местом на энергетической карте мира — Россия производит 11% мирового объема жидких углеводородов, а на Китай приходится 16% их мирового потребления.

За первые шесть месяцев этого года российский энергетический экспорт в Китай составил около $46 млрд, что на 4% превысило показатель предыдущего года, отметил Игорь Сечин.

«В результате, наша страна обеспечила почти 20% импорта энергоресурсов Китаем в стоимостном выражении. Напомню, что в 2021 году этот показатель составлял всего 13%», — подчеркнул он.

За последние два с половиной года Россия существенно увеличила нефтяной экспорт в Китай, что позволило ей стать главным поставщиком нефти в эту страну, опередив Саудовскую Аравию. Только за первое полугодие этого года нефтяные поставки России в Китай выросли на 5% и превысили 55 млн тонн.

«В свою очередь, Китай является крупнейшим покупателем российской нефти. По нашей оценке, с января 2022 года по июнь 2024 года экономический эффект для Китая от импорта российской нефти по сравнению с закупками из ближневосточных стран составляет от $14 млрд до $18 млрд», — сказал Игорь Сечин.
Он уточнил, что сегодня рассматриваются различные варианты увеличения поставок российской нефти в Китай, в том числе и по Северному морскому пути.

Также глава компании отметил, что по итогам прошлого года Китай стал крупнейшим покупателем российского угля — поставки выросли на 60% и превысили 100 млн тонн.

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