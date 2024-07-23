Сечин отметил роль экспорта нефти в обеспечении устойчивости экономики России

Перестройка логистических маршрутов на рынки стран Азиатско-тихоокеанского региона и стабильный нефтяной экспорт сыграли большую роль в обеспечении устойчивости экономики РФ, заявил на открытии VI Российско-Китайского энергетического бизнес-форума ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Глава компании отметил, что экономика РФ успешно преодолела внешние вызовы и демонстрирует высокую степень адаптивности в условиях беспрецедентного санкционного давления Запада.

«Рост ВВП в первом квартале 2024 года составил 5,4% к предыдущему году, а индекс промышленного производства увеличился на 5,6%. Безусловно, перестройка логистических маршрутов на рынки АТР и стабильный нефтяной экспорт сыграли немаловажную роль в обеспечении устойчивости российской экономики», — заявил Сечин.

По его мнению, Запад внимательно следит за успехами России и Китая и стремится всячески затормозить развитие наших стран.

В качестве примера он привел резкое повышение США и Евросоюзом заградительных пошлин на товары, оборудование и компоненты в сфере чистой энергетики из Китая.

«Как справедливо отметил МИД КНР, согласно логике США, предоставляемые ими субсидии считаются «важнейшими промышленными инвестициями», а субсидии других стран рассматриваются как «вызывающая тревогу недобросовестная конкуренция», — заметил глава «Роснефти».