Глава «Роснефти» заявил о провальной попытке Запада надавить на экономку России

Страны Запада переоценили эффективность своего давления на потенциал экономик РФ и КНР, заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин во время выступления на открытии VI Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

По словам Игоря Сечина, Китай и Россия продолжают развивать сотрудничество, несмотря на давление Запада.

«Все усилия по сдерживанию роста наших стран приводят к обратному результату: темпы роста ВВП Китая (5,2% в 2023 году) и России (3,6% в 2023 году) уверенно опережают страны Запада и среднемировые показатели», — отметил он.

Сечин добавил, что Западу также не удалось «замедлить» экономику Китая.

«По прогнозам МВФ, вклад Китая в рост мировой экономики в течение следующих пяти лет составит 21%, что превысит совокупный вклад всех стран «Большой семерки» (20%)», — заключил Сечин.