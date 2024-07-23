Экономист с Украины оценил влияние мобилизации на рост ВВП страны

Мобилизация еще около 200 тыс. граждан Украины может сократить рост экономики страны на 0,5%. Об этом заявил украинский экономист Сергей Фурса, пишет газета The Washington Post.

Общаясь с журналистами, эксперт прокомментировал сообщения о возможном росте Валового внутреннего продукта (ВВП) государства на 4% по итогам текущего года. Как он сказал, из-за нехватки рабочей силы фактические темпы восстановления экономики Украины должны быть ниже.

Специалист обратил внимание, что в случае призыва на службу в армии от 200 до 300 тыс. человек экономический рост в стране снизится примерно на 0,5%.

«Давление [на экономику] только возрастет, если многие испугаются [мобилизации] и покинут рынок труда», — добавил Фурса.

Он не исключил, что на фоне мобилизации работающие жители Украины начнут уходить «в тень».

22 июля заместитель украинского министра экономики Татьяна Бережная заявила о дефиците кадров в стране. По ее словам, для ежегодного роста ВВП на 7% государству не хватает 4,5 млн трудоспособных граждан.

При этом представитель профильного ведомства отметила, что в 2021 году официальный рынок труда на Украине насчитывал 11,5 млн человек. К 2023 году соответствующий показатель сократился до девяти млн человек.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) предложили план по восстановлению украинской экономики.