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В кабмине прокомментировали ситуацию с оплатой поставок нефти в Китай

Новак заявил, что Россия не испытывает проблем с оплатой поставок нефти в Китай

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Россия не испытывает проблем с оплатой поставок нефти в Китай. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак, передает ТАСС.

«Расчеты продолжают осуществляться. В настоящее время нет проблем», — заявил Новак.

Также российский вице-премьер добавил, что Москва и Пекин обсудили поставки сжиженного природного газа (СПГ), а еще — ряд совместных проектов в электроэнергетике и угольной отрасли.

Коллега Новака, вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян на VI Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме заявил, что Китай нарастил закупки российской нефти в первом полугодии на 4,8%.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что поставки российских энергоносителей в Китай достигли рекордных объемов.

Отдельно российский лидер похвалил Российско-китайский энергетический бизнес-форум, который обеспечивает прямой и конструктивный диалог между бизнесменами из двух стран.

Ранее стало известно, сколько Россия заработала за полгода на продаже нефти и газа.

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