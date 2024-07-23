В России вырос средний размер автокредита

Средний размер кредита на автомобиль в России по итогам июня составил 1,39 млн рублей, что на 5,3% превышает показатель за аналогичный период 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самые большие автокредиты в прошлом месяце оформляли жители Москвы и Московской области — размер займа в среднем составил 1,95 млн рублей и 1,71 млн рублей соответственно.

Следом идут Санкт-Петербург (1,70 млн. рублей), Ленинградская область (1,64 млн. рублей) и Ханты-Мансийский АО (1,56 млн. рублей).

До этого в России зафиксировали рост числа пользователей каршеринга. Особым спросом пользуются премиальные авто. Жители РФ стали пересаживаться на арендованные машины на фоне подорожания такси и роста цен на автомобили.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать машиноместа.