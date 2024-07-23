В Китае осенью пройдут шоу с рекламой российского вина

Производители российских вин собираются осенью провести роуд-шоу в китайских городах, чтобы познакомить граждан КНР с отечественной винной продукцией. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, его цитирует РИА Новости.

«Это будет роуд-шоу, интерактивная выставка об истории российского виноделия. <...> Со всем этим мы собираемся познакомить китайских потребителей, надеемся, что они в нас поверят», — сообщил Титов, уточнив, что шоу, скорее всего, начнут проводить в конце сентября.

По словам чиновника, в настоящее время в КНР пока мало знают о винах из России, поэтому виноделы из РФ хотят показать китайцам, что их товары вполне могут конкурировать с аналогами из Франции, Чили, Италии и других стран.

До этого глава Роскачества Максим Протасов рассказал «Газете.Ru», что продажи игристого вина в России с начала 2024 года выросли вдвое.

Ранее сообщалось, что Россия нарастила закупки импортного алкоголя.