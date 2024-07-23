Россиянам рассказали, при каком условии ставки по вкладам вырастут до 20%

В условиях возможного повышения ключевой ставки Банка России 26 июля велика вероятность увеличения до 20% ставок по вкладам. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин. Он предположил, что ЦБ поднимет ключевую ставку до 19%, пытаясь опередить ожидания рынка и ужесточить финансовые условия.

«Депозитные ставки на короткие сроки могут точно приблизиться к 20% годовых. Учитывая тот факт, что в банковской системе доля кредитного портфеля по плавающим ставкам уже преобладает, банки вполне могут вслед за ростом ключевой ставки предложить повышенные проценты по депозитным предложениям», — сказал Лушин.

Кредитные продукты станут дороже, продолжил эксперт. Но в этом, по его словам, и заключается смысл действий Центробанка, целью которого является замедление кредитной активности.

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики и экономисты предупреждали, что Центробанк на заседании 26 июля повысит ключевую ставку с 16% до 17% или 18% годовых. Наиболее вероятным сценарием большинство из них назвали увеличение ставки до 18%. По мнению экспертов, решение ЦБ приведет к росту ставок по вкладам и кредитам, а также окажет поддержку рублю в среднесрочной перспективе. Подробнее — в нашем материале.

Ранее россиянам рассказали, насколько подорожают кредиты в случае повышения ставки ЦБ.