Россия нарастила закупки импортного алкоголя

Россия по итогам первого полугодия увеличила закупки импортного алкоголя на 2%, до 48 млн дал. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу Росалькогольтабакконтроля Игоря Алешина.

«При этом мы видим тенденцию замещения импорта — меньше завозим из недружественных стран и больше из дружественных», — подчеркнул эксперт.

Так, вместо виски из Шотландии на российский рынок стало поступать больше виски из Индии, а французское вино почти вытеснило грузинское, отметил Алешин.

Между тем экспорт российской алкогольной продукции продолжает снижаться. Отечественные производители продолжают искать новые рынки сбыта, однако начать продавать товар в другие страны не так просто в условиях жесткой конкуренции, комментирует глава Росалькогольтабакконтроля.

До этого в Госдуме предложили отодвинуть магазины с алкоголем от пляжей.

Ранее в Роскачестве сообщили об удвоении продаж игристого вина в 2024 году.