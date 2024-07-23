В Москве резко выросли цены на новостройки бизнес-класса

Средняя стоимость «квадрата» в новостройках бизнес-класса Москвы за последний год выросла на 13%, до 533 тыс. рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные агентства недвижимости NF Dom.

Сильнее всего «первичка» подорожала в Центральном АО. В июне цена квадратного метра нового жилья бизнес-класса в центре столицы составляла в среднем 604 тыс. рублей.

Второе место занимает Северо-Западный АО с 551 тыс. рублей за «квадрат» в новостройках бизнес-класса. Топ-3 замыкает Западный АО (542 тыс. рублей).

Дешевле всего покупка такой недвижимости обойдется в Юго-Восточном и Северо-Восточном АО — 464 тыс. рублей и 461 тыс. рублей за квадратный метр соответственно.

До этого россиян предупредили о скором подорожании съемных квартир. По прогнозам экспертов, к осени средняя стоимость долгосрочной аренды вырастет еще на 10–15% от текущих цен.

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