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Казахстан заметно нарастил поставки в Россию

Казахстан за пять месяцев нарастил поставки в Россию на 5,7%

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Максим Богодвид/РИА Новости

Поставки товаров из Казахстана в Россию за период с января по май выросли на 5,7% в годовом выражении, достигнув $2,8 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные института экономических исследований Министерства экономики Казахстана.

Экспорт из РФ в республику за пять месяцев снизился на 10,1%. Тем не менее Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком товаров в страну.

Помимо России среди основных партнеров Казахстана по экспорту выделяются Китай и Италия. Поставки казахстанской продукции на рынок КНР за период подскочили на 19,4% год к году, до $6,8 млрд. Между тем экспорт в Италию упал на 10,5%, до $4,6 млрд.

Общий экспорт Казахстана в январе — мае вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил $32,5 млрд. Импорт сократился на 7,2%, до $22,9 млрд.

До этого стало известно, что страны ЕС за пять месяцев увеличили закупки российских удобрений в 1,7 раза.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила поставки свинины в Китай в четыре раза.

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