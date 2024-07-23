МСП новых регионов получили более 670 млн рублей под «зонтичные» поручительства

Малый и средний бизнес в новых регионах по итогам первого полугодия 2024 года привлек 670 млн рублей банковского финансирования благодаря «зонтичным» поручительствам Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.

Всего, как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в новых регионах заключили 216 договоров.

«В ДНР заключили 105 договоров на сумму 379 млн рублей, в ЛНР – 67 на сумму 216 млн рублей, в Запорожской области – 31 на 50 млн рублей, а в Херсонской области – 13 на сумму 25 млн рублей», — сказал он.

Исаевич отметил, что чаще всего предприятия оформляют кредит для развития производства.

Он добавил, что в отраслевой структуре чаще всего кредиты под «зонтичные» поручительства берут МСП в сферах торговли, авторемонта и в сельском хозяйстве, в области транспортировки и хранения грузов, в обрабатывающем производстве и строительстве.

Напомним, «зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и позволяют предпринимателю получить его даже при отсутствии необходимого залога. Сумма «зонтичного» кредита составляет до 50 млн рублей и предоставляется по льготной ставке до 10% годовых в рамках программы субсидирования Минэкономразвития.