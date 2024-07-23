Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МСП новых регионов получили более 670 млн рублей под «зонтичные» поручительства

В новых регионах заключили 216 договоров МСП под «зонтичные» поручительства

close
100%
Корпорация МСП

Малый и средний бизнес в новых регионах по итогам первого полугодия 2024 года привлек 670 млн рублей банковского финансирования благодаря «зонтичным» поручительствам Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.

Всего, как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в новых регионах заключили 216 договоров.

«В ДНР заключили 105 договоров на сумму 379 млн рублей, в ЛНР – 67 на сумму 216 млн рублей, в Запорожской области – 31 на 50 млн рублей, а в Херсонской области – 13 на сумму 25 млн рублей», — сказал он.

Исаевич отметил, что чаще всего предприятия оформляют кредит для развития производства.

Он добавил, что в отраслевой структуре чаще всего кредиты под «зонтичные» поручительства берут МСП в сферах торговли, авторемонта и в сельском хозяйстве, в области транспортировки и хранения грузов, в обрабатывающем производстве и строительстве.

Напомним, «зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и позволяют предпринимателю получить его даже при отсутствии необходимого залога. Сумма «зонтичного» кредита составляет до 50 млн рублей и предоставляется по льготной ставке до 10% годовых в рамках программы субсидирования Минэкономразвития.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами