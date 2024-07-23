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В Киеве заявили об утраченном окне возможностей для списания долга Украины

Экономист Кущ: Украина утратила окно возможностей для списания госдолга

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Michael Kuenne/Global Look Press

Украина больше не имеет возможностей для списания внешнего долга. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил киевский экономист Алексей Кущ.

Он отметил, что дефолта Украины не будет. По мнению Куща, скорее всего, произойдет крайне невыгодная для Киева реструктуризация долга. Запад спишет незначительную сумму, даст короткую отсрочку, при этом не уменьшив процент. После получения долгосрочных пакетов западного финансирования Киев больше не сможет списать свои долги.

Кущ напомнил, что еще в 2022 году он предупреждал о потере Украиной исторического окна возможностей для снятия долговой удавки.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев договорился о реструктуризации государственного долга.

2 июля экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк выразил мнение, что дефолт Украины в августе маловероятен.

Ранее в Раде сообщили о фактическом дефолте на Украине.

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