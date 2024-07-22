На Украине призвали привлекать иностранцев из-за кадрового голода

На Украине необходимо привлекать иностранцев из-за кадрового голода в стране. Об этом в эфире YouTube-канала «Новости. Live» заявила член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По ее словам, если за три месяца на Украине не начнут решать проблему отсутствия кадров, это будет большей проблемой, чем энергетический кризис.

Депутат отметила, что об этом говорят люди, которые работают на местах.

«Это страшный сигнал. <...> Люди видят, что мы должны привлекать иностранцев к работе, это выход из ситуации», — добавила Южанина.

22 июля заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная заявила, что страна испытывает дефицит кадров, и для роста ВВП стране не хватает 4,5 миллиона работников.

Она подчеркнула, что одним из серьезных вызовов для экономики стала мобилизация специалистов в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого заместитель главы министерства инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил, что на Украине женщин будут готовить к работе дальнобойщицами и водителями автобусов.

Ранее украинские мужчины нашли новый способ избежать мобилизации.