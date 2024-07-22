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FT узнала о подготовке России к новым санкциям и наращивании «теневого флота» танкеров

FT: Россия наращивает «теневой флот» танкеров в ожидании новых санкций

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Depositphotos

За последний год более полусотни танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) сменили владельцев и теперь принадлежат компаниям, расположенным в ОАЭ. Британское издание Financial Times (FT) отмечает, что эти суда, вероятно, относятся к «теневому флоту» России.

В публикации говорится, что часть из этих судов ходят по маршрутам, традиционно используемым для транспортировки газа из РФ, а по крайней мере один танкер загружал газ с «Ямал СПГ», который еще не попал под санкции.

Кроме того, FT указывает, что смена владельцев судов привела к их удорожанию на рынке. Так, один из танкеров 2007 года постройки в 2022 году был продан на $50, а в 2024 году он же подорожал до $80 млн.

15 июля сообщалось, что Британия выступит с инициативой против «теневого флота» российских танкеров. Западным странам будет предложено координировать действия в этом направлении и «работу с частным сектором и другими заинтересованными сторонами на море».

Ранее Нидерланды раскрыли цель новых санкций против РФ.

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