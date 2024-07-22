Стало известно, как повышение ключевой ставки в июле скажется на россиянах

В случае повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка России, которое запланировано на 26 июля, в российских банках изменятся условия по ипотеке и депозитам. Об этом «Москве 24» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, ставки по депозитам в этом случае могут достичь 20%, по ипотеке — 22–23%. При этом оформленные ранее договоры вряд ли изменятся, уточнил эксперт.

«Как правило, большинство из них оформляется по ставке, действующей на дату оформления, то есть она не меняется. Бывает, что ставят условия с плавающей ставкой в зависимости от динамики ключевой. Но это редкие события», — подчеркнул Остапкович.

Экономист также добавил, что ЦБ может повысить ключевую ставку, чтобы снизить инфляцию. Если ему это удастся, в стране снизится стоимость товаров и услуг, а также увеличится платежеспособность граждан, заключил эксперт.

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики и экономисты до этого говорили, что Центробанк на заседании 26 июля повысит ключевую ставку с 16 до 17% или 18% годовых. Наиболее вероятным сценарием большинство из них назвали увеличение ключевой ставки до 18%. По мнению экспертов, решение ЦБ приведет к росту ставок по вкладам и кредитам, а также окажет поддержку рублю в среднесрочной перспективе. Подробнее — в нашем материале.

Ранее глава российского банка допустил повышение ключевой ставки до 18%.