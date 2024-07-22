Стало известно, как ЦБ будет рассчитывать курсы валют после санкций против Мосбиржи

Центробанк РФ выпустил описание новой методологии расчета курсов валют, которая будет действовать в связи с санкциями против Московской биржи. Подробности сообщила газета «Ведомости».

Согласно методике, курсы доллара и евро будут формировать на основе данных о внебиржевых сделках между банками, которые были заключены в течение дня до 15:30 мск. В расчетах не будут учитываться нижние и верхние значения сделок, а экстремальными курсами Банк России намерен считать нижний персентиль в 25% за вычетом разницы между максимальными и минимальными значениями, умноженной на 1,5.

После отбора значений ЦБ произведет «взвешивание» с учетом величины транзакции. Таким образом крупные сделки будут влиять на официальный курс больше, чем мелкие.

Кроме того, если в валютном рынке будет участвовать менее трех банков, то при расчетах будут учитывать результаты как текущего, так и предыдущего дня.

Стоимость валют, помимо юаня, будут устанавливать по отношению к официальному курсу доллара ЦБ. Для этого регулятор будет пользоваться данными об официальных курсах, предоставленными другими центробанками.

12 июня американский минфин ввел санкции против Мосбиржи и НКЦ. В ведомстве США отметили, что меры властей России по привлечению капитала в отношении Московской биржи расширяют возможности граждан РФ и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля при помощи инвестирования в суверенный долг Российской Федерации, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».

Ранее сообщалось, что ЦБ перестанет публиковать статистику внебиржевого валютного рынка.