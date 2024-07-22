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Крупный бизнес раскритиковал законопроект о штрафах за утечку персональных данных

РБК: крупный бизнес раскритиковал возможные штрафы за утечки персональных данных

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Depositphotos

Представители крупного бизнеса раскритиковали законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных, который к настоящему времени принят Госдумой в первом чтении. Об этом сообщает РБК.

Об отзывах стало известно после тематического совещания, которое прошло в Минэкономразвития 16 июля.

В текущей версии законопроект вносит поправки в уголовный и административный кодексы, которые предполагают значительное повышение штрафов за утечки персональных данных — с нынешних 100 тысяч рублей до 15 млн рублей в случае, если утечка касалась более 100 тысяч граждан.

При повторном нарушении законопроект предусматривает возможность назначать оборотные штрафы в размере от 0,1 до 3% выручки, но не менее 15 млн рублей и не более 500 млн рублей.

Представители крупного бизнеса раскритиковали эти предложения по разным причинам. Упоминались хакерские атаки со стороны Украины, очень масштабные инвестиции в средства защиты персональных данных, которые приведут к удорожанию услуг для потребителей и даже возврат к бумажному документообороту.

Кроме того, «из-за того, что инвестиции в информационную безопасность не будут считаться смягчающим обстоятельством, некоторым компаниям будет легче отдать деньги вымогателям, чем заплатить оборотные штрафы». А небольшим предприятиям, которым назначат многомилионные штрафы после утечки, придется просто закрыться.

Все участники совещания отказались от комментариев по запросу РБК.

23 января 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за утечку персональных данных. Дата второго чтения пока неизвестна.

Ранее в России оценили планы по введению оборотных штрафов для компаний за утечку данных.

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