Отключения электроэнергии на юге России увеличили спрос на резервное энергоснабжение

Отключения электроэнергии на юге России привели к кратному росту спроса на оборудование для резервного энергоснабжения. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».

Местные поставщики подчеркивают, что дизель-генераторы, солнечные панели и литиевые аккумуляторы заказывают магазины и гостиницы. Спрос на оборудование начался 16 июля после временного отключения энергоблока на Ростовской АЭС, а также последующих массовых отключений электроснабжения. В публикации отмечается, что причиной подобному стала нехватка новой генерации и аварии на действующих ТЭС.

Издание добавляет, поставки и монтаж оборудования могут занять больше недели, а часть техники стала дефицитной из-за проблем с импортом из Китая.

По мнению аналитиков, энергетические проблемы в регионе станут главным драйвером для развития небольшой распределенной генерации на юге.

До этого сообщалось, что Ростовская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме, все сообщения об аварии на ней являются ложными.

Ранее сообщалось, что половина жителей Абхазии осталась без света из-за аварии.