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В Великобритании выросли риски новых забастовок

Британия рискует столкнуться с новой волной забастовок из-за низкой оплаты труда

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В Великобритании может начаться новая волна забастовок, если зарплаты медсестрам и учителям не поднимут выше уровня инфляции, заявила канцлер казначейства страны Рэйчел Ривз. Ее слова приводит Bloomberg.

Независимые органы по надзору за оплатой труда, представляющие более 1,8 млн учителей и работников Национальной службы здравоохранения, рекомендовали повысить выплаты на 5,5%. Между тем правительство заложило в бюджет повышение только на 3%.

«Нам нужно вырваться из этой роковой петли низкого роста, высоких налогов и ухудшающегося качества государственных услуг. Нам нужно развивать экономику», — подчеркнула Ривз.

Если повышение на 5,5% распространится на весь государственный сектор, правительству потребуется найти в бюджете дополнительные 10 млрд фунтов стерлингов.

До этого аналитики ОЭСР спрогнозировали, что Великобритания в 2025 году превратится в самую слабую экономику «Большой семерки».

Ранее сообщалось, что российская экономика прошла пик перегрева.

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