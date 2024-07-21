У Малышевой нашли роскошный особняк в США

Российская телеведущая Елена Малышева является владелицей роскошного особняка в пригороде Нью-Йорка, сообщает издание «Царьград».

Малышева приобрела недвижимость в США в 2016 году. Тогда стоимость покупки составила $6,5 млн.

Особняк выполнен в близком к колониальному стиле. В интерьере присутствует множество элементов из хрусталя, позолоченных деталей, лепнины и мрамора.

На днях стало известно, сколько стоит недвижимость Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в России и за границей. Общая стоимость их имущества оценивается более чем в 4 млрд рублей.

До этого москвича обманом оставили без замков во Франции.

Ранее сообщалось, что у россиян вернулся интерес к покупке недвижимости в Европе.