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У Малышевой нашли роскошный особняк в США

У Малышевой нашли роскошный особняк в пригороде Нью-Йорка за $6,5 млн

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская телеведущая Елена Малышева является владелицей роскошного особняка в пригороде Нью-Йорка, сообщает издание «Царьград».

Малышева приобрела недвижимость в США в 2016 году. Тогда стоимость покупки составила $6,5 млн.

Особняк выполнен в близком к колониальному стиле. В интерьере присутствует множество элементов из хрусталя, позолоченных деталей, лепнины и мрамора.

На днях стало известно, сколько стоит недвижимость Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в России и за границей. Общая стоимость их имущества оценивается более чем в 4 млрд рублей.

До этого москвича обманом оставили без замков во Франции.

Ранее сообщалось, что у россиян вернулся интерес к покупке недвижимости в Европе.

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