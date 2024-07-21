Рестораны в Турции опустели в пик туристического сезона

В Турции туристический сектор в пик сезона не досчитывается гостей на курортах, отели пустуют, а ресторанам пришлось пойти на скидки. Об этом пишет местная газета Sabah.

«Некоторые рестораны на популярных курортах, таких как Чешме-Бодрум, отменили плату за входное обслуживание, а другие предоставили скидки в размере 10-20%», — говорится в публикации.

Председатель совета директоров Торговой палаты Бодрума Махмут Сердар Кочадон рассказал, что на турецких курортах есть рестораны разных категорий — от люкса до низкого сегмента. При этом роскошные рестораны с завышенными ценами переполнены, так как у них другая клиентура, а вот в заведениях среднего и нижнего сегмента наблюдается снижение потока клиентов.

Он также отметил, что рестораны не могут установить скидки в 40-50%, как это сделали некоторые отели, поскольку такая мера не поможет им получить достаточную прибыль в короткий сезон.

В мае сообщалось, что турецкий туристический рынок собрался покрыть убытки от сокращения потока отдыхающих с Украины за счет притока гостей из Польши.

Позже в Ассоциации туроператоров России заявили, что в мае российский турпоток в Турцию вырос на 15,3% по сравнению с прошлым годом и составил более 739 тыс. поездок.

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