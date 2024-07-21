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Названы самые высокооплачиваемые летние вакансии

Тренер водных программ стал самой высокооплачиваемой сезонной вакансией летом

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Shutterstock

Самые высокие зарплаты среди сезонных вакансий летом 2024 года предлагают тренерам водных программ. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса «Авито Работа».

В Москве зарплатное предложение специалистам этой сферы достигает 250 тыс. рублей в месяц при сменном графике. От соискателя требуют опыт работы больше года, профильное средне-специальное или высшее образование и с разряд не ниже I взрослого по водным видам спорта.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемые сезонные вакансий этого лета занимают аниматоры. В Сочи кандидатам без опыта готовы платит до 160 тыс. рублей.

Тройку замыкает инструктор по серфингу. В Камчатском крае им готовы платить зарплату в размере до 150 тыс. рублей.

В топ-5 также вошли вожатые (до 120 тыс. в месяц) и спасатели (от 80 тыс. рублей).

До этого россиян предупредили о замедлении роста реальных зарплат в 2025 году.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают самые обеспеченные россияне.

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