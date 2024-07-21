Названы самые высокооплачиваемые летние вакансии

Самые высокие зарплаты среди сезонных вакансий летом 2024 года предлагают тренерам водных программ. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса «Авито Работа».

В Москве зарплатное предложение специалистам этой сферы достигает 250 тыс. рублей в месяц при сменном графике. От соискателя требуют опыт работы больше года, профильное средне-специальное или высшее образование и с разряд не ниже I взрослого по водным видам спорта.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемые сезонные вакансий этого лета занимают аниматоры. В Сочи кандидатам без опыта готовы платит до 160 тыс. рублей.

Тройку замыкает инструктор по серфингу. В Камчатском крае им готовы платить зарплату в размере до 150 тыс. рублей.

В топ-5 также вошли вожатые (до 120 тыс. в месяц) и спасатели (от 80 тыс. рублей).

До этого россиян предупредили о замедлении роста реальных зарплат в 2025 году.

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