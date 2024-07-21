Российская экономика прошла пик перегрева

Пик перегрева экономики России пройден или почти пройден, свидетельствуют данные Центробанка РФ. Об этом пишет газета «Известия».

Индикатор бизнес-климата в июле снизился до 7,7 пункта по сравнению с 10,6 пункта в прошлом месяце. Оценки бизнес-условий в стране снизились почти во всех отраслях. Сильнее всего — в оптовой торговле и добыче полезных ископаемых.

О начале охлаждения экономики свидетельствуют и другие факторы. В частности, на разворот указывают данные по кредитованию и состояния рынка труда, отмечают эксперты.

До этого Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз по ВВП России на 2025 год в сторону понижения. Согласно новой оценке, рост экономики РФ в следующем году составит 1,5%. Предыдущий прогноз предполагал увеличение показателя до 1,8%.

Ранее Евросоюзу предрекли развал из-за финансовой помощи Украине.