Таможня Финляндии продала на аукционе сотни велосипедов беженцев

Таможня Финляндии провела аукцион, на котором продала велосипеды, оставленные на границе просителями убежища, прибывшими со стороны России. Об этом пишет Yle.

Всего на аукционе в Салла были представлены 190 велосипедов и один самокат. На торгах присутствовало до 200 человек.

Самый дорогой велосипед обошелся в €220, некоторые распродавались за €1. В основном велосипеды уходили с молотка по €50 — €60.

Просители убежища приезжали на велосипедах и самокатах, потому что границу можно было пересекать только на них.

В мае текущего года также сообщалось, что финская таможня провела аукцион, на котором была продана часть велосипедов, оставленных просителями убежища, прибывшими в Финляндию осенью 2023 года через российскую границу. Тогда в регионе Ваалимаа таможня выставила на аукцион 100 велосипедов, оставленных просителями убежища, пересекшими восточную границу.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до нового уведомления. Финляндия начала ограничивать пересечение границы с ноября 2023 года из-за неуправляемого потока беженцев из третьих стран.

Ранее финский журналист раскрыл, зачем на самом деле Хельсинки закрыл границу с РФ.