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Таможня Финляндии продала на аукционе сотни велосипедов беженцев

Финская таможня распродала велосипеды беженцев, оставленные на границе с Россией

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Jussi Nukari/Lehtikuva/Reuters

Таможня Финляндии провела аукцион, на котором продала велосипеды, оставленные на границе просителями убежища, прибывшими со стороны России. Об этом пишет Yle.

Всего на аукционе в Салла были представлены 190 велосипедов и один самокат. На торгах присутствовало до 200 человек.

Самый дорогой велосипед обошелся в €220, некоторые распродавались за €1. В основном велосипеды уходили с молотка по €50 — €60.

Просители убежища приезжали на велосипедах и самокатах, потому что границу можно было пересекать только на них.

В мае текущего года также сообщалось, что финская таможня провела аукцион, на котором была продана часть велосипедов, оставленных просителями убежища, прибывшими в Финляндию осенью 2023 года через российскую границу. Тогда в регионе Ваалимаа таможня выставила на аукцион 100 велосипедов, оставленных просителями убежища, пересекшими восточную границу.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до нового уведомления. Финляндия начала ограничивать пересечение границы с ноября 2023 года из-за неуправляемого потока беженцев из третьих стран.

Ранее финский журналист раскрыл, зачем на самом деле Хельсинки закрыл границу с РФ.

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