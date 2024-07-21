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Крупнейший оператор связи Финляндии подал в суд на Эстонию

Финский оператор связи Elisa подал в суд на Эстонию из-за Huawei

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Depositphotos

Крупнейшая телекоммуникационная компания Финляндии Elisa подала в суд на Эстонию из-за китайской Huawei, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на гендиректора Elisa Топи Маннера.

В 2022 году Таллин обязал присутствующих в стране операторов связи избавиться от оборудования Huawei в сетях 5G к концу 2025 года, в сетях 4G — к концу 2029-го. Компании должны были сделать это за свой счет, что вызвало недовольство Elisa.

«Мы оспариваем не само постановление, а то, кто должен нести расходы. Многие другие страны компенсируют затраты, если операторы связи по закону обязаны менять оборудование и программное обеспечение», — отметил Маннер.

Доля Elisa на эстонском телеком-рынке составляет порядка 37%.

До этого россиянам назвали причины резкого подорожания мобильной связи. Рост абонентской платы во многом вызван усложнением логистики и задержкой оборудования.

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