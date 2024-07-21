Стало известно, сколько россиян посещают офисы турфирм для покупки путевок

Лишь 14% россиян до сих пор обращаются в офлайн офисы турфирм для подбора гостиниц и путевок. Об

этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Центра изучения потребительского поведения Роскачества.

Большинство опрошенных (65%) рассказали, что ищут место размещения через сайты по подбору гостиниц. Каждый четвертый пользуется сайтами по подбору туров.

При выборе путевки россияне в первую очередь обращают внимание на отзывы в интернете (38%). Также они часто следуют рекомендациям знакомых (37%).

Советы блогеров слушают лишь 9% респондентов. Реже всего в качестве источников информации выступают документальные фильмы о месте отдыха (4%).

Основной критерий при выборе гостиницы — цена. Внимание на нее обращают 73% опрошенных. Среди других значимых факторов: удобства в номере (51%), транспортная доступность (34%), тип питания (32%), а также условия оплаты и бронирования (30%).

До этого стало известно, сколько российские туристы тратят на сувениры и развлечения. Расходы большинства не превышают 30 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, как сейчас улететь в Великобританию.